İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Güncel gümüş fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 30 Aralık 2020 Çarşamba gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Güncel gümüş fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,28'ten alınarak 6,29'dan satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 27 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.28 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

28 Aralık tarihinde ise 6,38 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
2021 yılı asgari ücret belli oldu
2021 yılı asgari ücret belli oldu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 30 Aralık 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Aralık 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 30 Aralık 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Aralık 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TOKİ Karabük Yenice 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu! Hak sahibi isim listesi!
Abdest nasıl alınır? Abdest alımı sırası nasıldır? Abdest hangi bozulur ve yeniden alınır? Diyanet'e göre abdest bilgileri
Koçtaş Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?
TV8 Gel Konuşalım Hakan Ural neden yok? Hakan Ural programı hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ptt kargo kaç gün içinde gelir? 2020 Ptt kargo kaç iş gününde gelir
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.