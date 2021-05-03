İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Güncel gümüş fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 3 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
Güncel gümüş fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

2 Mayıs 2021 Pazar gümüş fiyatları ne kadar oldu? 

gümüş gram

alış(tl) 6,89

satış(tl) 6,91

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

t grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 3 Mayıs 2021 Pazartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Mayıs 2021 Pazartesi
3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Gönül Dağı dizisi Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı'nın yer aldığı diziler
Menajerimi Ara canlı izle! Menajerimi Ara Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara 24. bölümü
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
TRT 1 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.