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Güncel gümüş fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Birçok kişinin merak ettiği 3 Kasım 2020 Salı günü gündeme gelen Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 03-11-2020 tarihli haberimizde Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 00:00
Güncel gümüş fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

31 Ekim 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,35 lira


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,35 lira

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 31 Ekim 2020 Cuma günü gümüş gram alış fiyatı 6.37 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 00:00
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