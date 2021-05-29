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Güncel gümüş fiyatları 29 Mayıs 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 29.05.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Güncel gümüş fiyatları 29 Mayıs 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.

29 Mayıs 2021 Cumartesi gümüş fiyatları ne kadar oldu?

29 Mayıs 2021 Gümüş gram fiyatları

Alış (TL): 7,66

Satış (TL): 7,67

29 Mayıs 2021 Cumartesi Güncel gümüş fiyatı için tıklayınız…

T grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 29.05.2021 00:01
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