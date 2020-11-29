İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Güncel gümüş fiyatları 29 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 29-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 00:01
Güncel gümüş fiyatları 29 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

29 Kasım 2020 Pazar Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,70 TL

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,71 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!

Popüler Haberler

Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı kaç?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Kasım 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 29 Kasım 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 29 Kasım 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 29 Kasım 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 29 Kasım 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Kasım 2020 Pazar
Vakıfbank sigorta gelir belgesi gerektirmeyen kredi başvurusu nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve kredi hesaplama
MSB 2020 Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alımı şartları
Johny Sins kimdir? Neden gündem oldu? Johny Sins Türkiye'deki projesi ne?
2019 AGİ Ödemesi Ne Kadar Oldu?
Canevim Nevra Kimdir? Gerçek adı nedir? Fulya Aksular rol aldığı yapım ve projeler
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)
Telefon ile Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama işlemleri
Milli Piyango çekilişleri ne zamandır, hangi tarihlerde çekilir? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.