İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Güncel gümüş fiyatları 29 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Salı günü basında geniş bir yer bulan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Eylül 29 Salı tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 00:01
Güncel gümüş fiyatları 29 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

27 Eylül 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5.82 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5.83 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 23 Eylül 2020 Çarşamba günü gümüş gram alış fiyatı 5.78 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 203,394 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 29.09.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 29 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 29 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Eylül 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 29 Eylül 2020 Salı
A101 indirimli ürünleri 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel kataloğu
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Eylül 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Eylül 2020 Salı
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
2020 Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor)
Facebook neden açılmıyor? Facebook çöktü mü? ne zaman düzelecek? Ne zaman açılacak?
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? Toki konut çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?
Garanti BBVA’dan kredi notu olmayan kişilere 60 aya kadar vadeli 100 Bin TL kredi
Behzat Ç. Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Blu TV Yeni Sezon Behzat Ç. Fragmanı Yayınlandı!
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 28 Eylül 2020 Pazartesi
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ve şartları
Asgari ücrete zam gelecek mi? 375 TL zam haberleri gerçeği yansıtıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.