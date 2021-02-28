İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Güncel gümüş fiyatları 28 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 28-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:12
Güncel gümüş fiyatları 28 Şubat 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

27 Şubat 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

6,33

SATIŞ(TL) 

6,34

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,4402

-0,14%

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  23 Şubat 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.35 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları

Popüler Haberler

Bir Garip Aşk dizisinin oyuncuları
WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları kapatılacak mı, ne olacak?
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Masumlar Apartmanı Safiye’nin çocukluğunu oynayan oyuncu kim? İrem Kübra Bakırtaş hakkında bilgiler
Ramo Sibel'in mezarında çalan Zeynep Bastık - Eklemedir Koca Konak şarkısı ve sözleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Kaan Altay Köprülü nereli, yaşı kaç?
Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada ağladığını görmenin anlamı ve tabiri
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor'da yine mi diskalifiye yaşandı?
Marteniçka nedir? Kime ait bir gelenektir? Marteniçka nasıl yapılır, ne zaman takılır?
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.