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Güncel gümüş fiyatları 28 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 28.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 00:00
Güncel gümüş fiyatları 28 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

28 Kasım 2020 Cumartesi Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,70 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,71 TL

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 28.11.2020 00:00
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