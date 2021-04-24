İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Güncel gümüş fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı başlıklı haberimizi, 24.04.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:02
Güncel gümüş fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

24 Nisan 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

7.07

SATIŞ(TL) 

7.08

ÖNCEKİ KAPANIŞ  7,01

t grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Nisan 2021 ödenmeye başladı mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Nisan 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Nisan 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Nisan 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Hafta sonu 25 Nisan 2021 Pazar açık noter var mı? 25 Nisan 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
2021 yılında çıkan IMDB puanına göre en iyi filmler listesi Nisan 2021
2021 TDK Hayvancılık destekleme kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı devlet destekli hayvancılık kredi desteği
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 23-04-2021
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Nisan Pazar at yarışı programı
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2021
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Nisan 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.