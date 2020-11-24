İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

Güncel gümüş fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 24 Kasım 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

24 Kasım 2020 Salı 00:01
Güncel gümüş fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

21 Kasım 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,92TL

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,93 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ


 

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 24.11.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
İstanbul'da ekmek kaç lira? Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Popüler Haberler

Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Sefirin Kızı Loki neden yok, neden ayrıldı? Furkan Aksoy diziye veda mı etti?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Metin Uca başörtüsü paylaşımı ile büyük tepki topluyor!
Kanalların yayın akışları 30 Eylül Pazartesi- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Gel Yazın Konuşalım programı neden yok? Neden yayınlanmıyor? Bitti mi? ? Gel Konuşalım ne zaman başlayacak?
MİT başvuru formuna nasıl ulaşılır? MİT’e başvuru nasıl yapılır?
Menemen Belediyesi'ne soruşturma! CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yönetimine soruşturma ve gözaltı
Günlük burç yorumları! (24 Kasım 2020 Salı)
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sadakatsiz yayından kaldırılacak mı, final mi yapacak?
Altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
MasterChef Junior yaş sınırı kaçtır? 2020 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?
10.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 24 Kasım 2020 Salı Bankaların 10 Bin TL mevduat getirisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.