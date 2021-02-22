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Güncel gümüş fiyatları 22 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 22-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:06
Güncel gümüş fiyatları 22 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

19 Şubat 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,11

SATIŞ(TL) 

6,11

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,128

1,13 %

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  21 Şubat 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.11 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:06
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