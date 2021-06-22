İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Güncel gümüş fiyatları 22 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

22 Haziran 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Haziran 22 Salı günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 00:02
Güncel gümüş fiyatları 22 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.

22 Haziran 2021 Salı gümüş fiyatları ne kadar oldu?

22 Haziran 2021 Gümüş gram fiyatları

Alış (TL): 7,34

Satış (TL): 7,34

22 Haziran 2021 Salı Güncel gümüş fiyatı için tıklayınız…

T grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 22.06.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 22 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 22 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2021 Haziran Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 22 Haziran 2021 Salı Evde bakım maaşı yatan iller listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 22 Haziran 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Haziran 2021 Salı
22 Haziran 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
ATV canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
22 Haziran 2021 Salı Atv yayın akışı: Dizi, film ve programları
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Çoçuk yardım parası nasıl alınır? 2021 Çoçuk yardım parası sorgulama işlemleri
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
Star TV 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
22 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
22 Haziran 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2021 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.