İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Güncel gümüş fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde büyük yankı uyandıran Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili olarak merak edilen 22 Aralık 2020 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizde derledik.

22 Aralık 2020 Salı 00:14
Güncel gümüş fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 646 'den alınarak 6,48 ‘ den satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.46 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

21 Aralık tarihinde ise 6.46 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 22 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 22 Aralık 2020 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
E-devlet süt parası başvuru nasıl yapılır? 2020 Süt parası için gerekli evraklar nelerdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Aralık 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 22 Aralık 2020 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Aralık 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 22 Aralık 2020 Salı
Atv canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kefaret tanıtım fragmanı yayınlandı! | FOX Kefaret dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
Yaparsın Aşkım neden yok, 13 Ekim neden yayınlanmıyor? Ne zaman yayınlanacak? Yaparsın Aşkım yeni yayın günü ne zaman?
Rüyada cam görmek ne demektir? Rüyada cam görmenin anlamı ve tabiri
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Askerlik işlemleri e-devlet'e taşındı! İşte Edevlet ile yapılabilecek askerlik işlemleri
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları
Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk gerçek tarihte var mıydı?
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.