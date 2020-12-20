İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Güncel gümüş fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 20 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 00:03
Güncel gümüş fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 632 'den alınarak 6,33 ‘ den satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 19 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.33 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

19 Aralık tarihinde ise 6.33 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu
Merkez Bankası iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi
Merkez Bankası iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi
Merkez Bankası'ndan faizlerde güncelleme kararı!
Merkez Bankası'ndan faizlerde güncelleme kararı!
TOKİ aylık 750 TL taksitle ucuz konut fırsatı
TOKİ aylık 750 TL taksitle ucuz konut fırsatı
2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Vergilerin kaldırılması talebi
2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Vergilerin kaldırılması talebi

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 20 Aralık 2020 Pazar ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 20 Aralık 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 20 Aralık 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Aralık 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 20 Aralık 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Teknofest fuarında neler var? Teknofest ücretli mi? Fuar alanı adresi
Kamu bankaları emeklilere faizsiz kredi vereceğini duyurdu!
Aziz Nesin kimdir? Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Aziz Nesin'in hayatı ve eserleri
Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni gelen Yağmur Ve Kaynanası Necla
Kanalların yayın akışları 24 Kasım Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Bugün kimin maçı var? 19 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Alper Alpözgen kimdir, neden öldü? Alper Alpözgen filmleri kitapları ne?
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
Kanal D canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.