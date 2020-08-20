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Güncel gümüş fiyatları 20 Ağustos 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş de pandemi süreci ile birlikte önemli bir yatırım aracı oldu. Son 5 yılda dalgalanmalı olarak artan gümüş fiyatları, korona virüs süreci ile birlikte büyük artış gösterdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 20:06
Güncel gümüş fiyatları 20 Ağustos 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

20 Ağustos 2020 Perşembe GÜMÜŞ GRAM FİYATI

Alış: 5,76

Satış: 5,77

Fark: %0,22

20 Ağustos 2020 Perşembe GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI


23,78

23,89

%2,04

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. Şu an gelinen noktada Ağustos 2020 gümüş fiyatı ise 6,38 TL’yi buldu. Lineer bir şekilde yükseliş gösteren gümüş fiyatlarında pandemi süreci ile birlikte büyük bir artış meydana geldi. Mart 2020’de 2,60 TL olan gümüş, yaşanılan salgının da etkisiyle 6,38 TL değerine yalnızca 5 ayda geldi.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Pandeminin de etkisi olduğu düşünülen bu artışta en çok dikkat çeken dönem 16 Temmuz 2020 tarihi oldu. O dönem itibariyle 4,22 TL olan gümüşün değeri bir aydan kısa bir süre içerisinde 2,16 TL artarak 6,38’i buldu.



Son Güncelleme: 20.08.2020 20:06
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