İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 19.06.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.

19 Haziran 2021 Cumartesi gümüş fiyatları ne kadar oldu?

19 Haziran 2021 Gümüş gram fiyatları

Alış (TL): 7,38

Satış (TL): 7,38

19 Haziran 2021 Cumartesi Güncel gümüş fiyatı için tıklayınız…

T grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Haziran 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Haziran evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Haziran 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
19 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
Wordpress site olmazsa olmaz eklentileri hangileridir? 2021 wordpress en iyi eklentileri
Kübra Çamlıbel kimdir? Kübra Çamlıbel nereli, kaç yaşında?
Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
ATV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Kanal D canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
19 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
Bugün kimin maçı var? TV 18 Haziran 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.