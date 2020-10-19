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Güncel gümüş fiyatları 19 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:00
Güncel gümüş fiyatları 19 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

18 Ekim 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,16 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,16 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 18 Ekim 2020 Pazar günü gümüş gram alış fiyatı 6.16 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 203,394 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 19.10.2020 00:00
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