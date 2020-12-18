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Güncel gümüş fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde halen yer almaya devam eden Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 18 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 00:01
Güncel gümüş fiyatları 18 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,38 ‘ dan alınarak 6,38 ‘ den satılmaktadır.

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 15 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

15 Aralık tarihinde ise 6.31 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:01
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