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Güncel gümüş fiyatları 17 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:05
Güncel gümüş fiyatları 17 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.

17 Haziran 2021 Perşembe gümüş fiyatları ne kadar oldu?

17 Haziran 2021 Gümüş gram fiyatları

Alış (TL): 7,54

Satış (TL): 7,55

17 Haziran 2021 Perşembe Güncel gümüş fiyatı için tıklayınız…

T grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:05
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