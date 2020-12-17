İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...

Güncel gümüş fiyatları 17 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine ilişkin yeni gelişmeler, 17.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:02
Güncel gümüş fiyatları 17 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,30 ‘ dan alınarak 6,31 ‘ den satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 15 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

15 Aralık tarihinde ise 6.31 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Esnaflara müjde! Esnaflara ödenecek olacak doğrudan destek ve kira yardımı nedir ve şartları nelerdir?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?
Milyonların gözü bu toplantıda! 2021 Asgari ücret zammı netleşiyor mu? Ne kadar olacak?

Popüler Haberler

Hükümsüz dizisi ne zaman başlayacak? Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Yavuz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yavuz dizisi oyuncu kadrosu
Kaybolan Airpods nasıl bulunur?
Star Tv haber spikeri Ece Belen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Facebook Collab nedir? TikTok rakibi yeni Facebook Collab nasıl indirilir, nasıl kullanılır?
MEB Okulların güncel öğretmenlik hizmet puanları 2020
Arzum hisseleri ne zaman satılacak? Hisse fiyatı ne kadar olacak? Arzum borsa kodu
Lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun için malzemeler ve kolay lahmacun tarifi
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir?
Haber Global spikeri Melis Hazal Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?
İstanbullu Gelin Esma Öldü mü?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
2020-2021 öğretim senesinde e-devlet üzerinden nasıl KYK burs başvurusu yapılır?
Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 oyuncuları, konusu ve Recep İvedik 5 fragmanı
Berat kandilinde hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Berat kandili duaları ve namazı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Saygı 2. sezonu yayınlanacak mı? Saygı dizisi bitti mi, yeni sezon olacak mı, final mi yaptı?
Disney Plus Türkiye'de ne zaman yayına başlayacak, ne zaman açılacak?
Sultan San kimdir? Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında bilgiler
Süt parası nereye yatıyor? 2020 Çalışmayan anne süt parası ne kadardır?
Doğal gaz 2021 bağlantı ve hizmet bedelleri ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.