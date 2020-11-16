İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Güncel gümüş fiyatları 16 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 16.11.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
Güncel gümüş fiyatları 16 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

 

15 Kasım 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6.08 Lira


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,09 Lira

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 12 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.04 TL’dir. 

 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Güvenli liman altında çok sert düşüş!

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 16 Kasım 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Kasım 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Kasım 2020 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 16 Kasım 2020 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 16 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 16 Kasım 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Kasım 2020
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir?
Elazığ deprem yardmı için ne kadar para toplandı?
C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri
TYT / AYT barajı en az kaç puan ile geçilir?
İŞKUR iş ilanlarında 50 binden fazla personel alımı yapılacak
Masumlar Apartmanı dizisi reyting nasıl? Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Netflix The Umbrella Academy yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 3.sezon onayı aldı
Kanal D İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları ve konusu
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Akıncı dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.