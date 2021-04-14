İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Güncel gümüş fiyatları 14 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 14 Nisan 2021 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:04
Güncel gümüş fiyatları 14 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

11 Nisan 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

6,62

SATIŞ(TL) 

6,63

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,63

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  21 Mart 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.08 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:04
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone ramazan ayı indirim kampanyaları
2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone ramazan ayı indirim kampanyaları
Tesla (TSLA) token nedir? Tesla (TSLA) token hangi borsalarda listeleniyor?
Tesla (TSLA) token nedir? Tesla (TSLA) token hangi borsalarda listeleniyor?
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
2021 Metro Market Ramazan kolisi erzak paketlerinde neler var, fiyatı ne kadar?
2021 Metro Market Ramazan kolisi erzak paketlerinde neler var, fiyatı ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Popüler Haberler

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 14 Nisan 2021 Çarşamba
Güncel gümüş fiyatları 14 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
14 Nisan 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Nisan 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Nisan 2021 Çarşamba
14 Nisan 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Nisan 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2021 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.