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Güncel gümüş fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 14.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Güncel gümüş fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

13 Mayıs 2021 Perşembe gümüş fiyatları ne kadar oldu? 

gümüş gram

alış(tl) 7,39

satış(tl) 7,40

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

t grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:02
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