İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Güncel gümüş fiyatları 14 Mart 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 14 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:02
Güncel gümüş fiyatları 14 Mart 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

14 Mart 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

6,30

SATIŞ(TL) 

6,31

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,29

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  13 Mart 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.29TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomi Reform Paketi maddeleri neler? Kobi ve esnaflar için ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomi Reform Paketi maddeleri neler? Kobi ve esnaflar için ekonomik reform paketinde neler var?
Kripto paralarda son durum ne? 13 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 13 Mart 2021 Cumartesi BTC ve güncel kripto fiyatları
Mazot desteği 2021'de ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Mazot desteğinin 2021 yılı miktarları
Mazot desteği 2021'de ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Mazot desteğinin 2021 yılı miktarları
TOKİ açık satış nedir? 2021 TOKİ açık satışları ne zaman başlıyor? Toki açık artırmaya nasıl katılınır?
TOKİ açık satış nedir? 2021 TOKİ açık satışları ne zaman başlıyor? Toki açık artırmaya nasıl katılınır?
Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları
Esnafa 6 ay ödemesiz 100 bin faizsiz kredi detayları
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 14 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 14 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Mart 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 14 Mart 2021 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 14 Mart 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
14 Mart 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Mart 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 14 Mart 2021 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Mart 2021 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Mart 2021 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Yasak Elma dizisindeki Feride karakteri kimdir?
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
Kanal D canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve vizyon tarihi
Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.