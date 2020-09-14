İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm bir virüstür!
Selman Öğüt'ten şok sözler! Kemalizm...
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...

Güncel gümüş fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 14 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:22
Güncel gümüş fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

14 Eylül 2020 Pazartesi Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,42 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,42 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 5 Eylül 2020 Cumartesi gümüş gram alış fiyatı 6.44 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 26.73 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 12.08.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Altın ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Ptt'de kargo kaç günde gelir? 2020 Ptt'de kargo kaç gün duruyor?
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
BİM 14 Eylül 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Eylül 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Eylül 2020 Pazartesi
A101 indirimli ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel kataloğu
Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?
Aras Bulut İynemli Kim? Oynadığı Dizi Ve Filmlerin Listesi
Vakıfbank yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 10 bin lira ihtiyaç kredisi
Yemekteyiz 13 Eylül Cuma haftanın birincisi kim oldu? Haftanın finalinde para ödülünü kazanan kim oldu?
Cansu Dere hangi dizide oynaacak? Cansu Dere’nin yeni dizisi belli oldu
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihlerde olacak? Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.