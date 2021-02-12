İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Güncel gümüş fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

12 Şubat 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 12-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:02
Güncel gümüş fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Şubat 12 Cuma​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,1049

SATIŞ(TL) 

6,1147


   
 

t grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  12 Şubat 2021 Cuma gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 12 Şubat 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Şubat 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 12 Şubat 2021 Cuma güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Şubat 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Şubat 2021 Cuma
12 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 13 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Mucize Doktor Nazlı ölecek mi? Nazlı’ya Korona virüsünden mi bulaştı?
The Walking Dead World Beyond yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead World Beyond 2. sezon tarihi
Benim Adım Melek Kadriye kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Kaptan hakkında bilgiler
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Vakıfbank Koronavirüs 3 ay borç erteleme başvurusu
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.