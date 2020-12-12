Güncel gümüş fiyatları 12 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.
Bugünün Gümüş Fiyatları
- Gümüş/ Gram = 6,18 ‘ den alınarak 6,20 ‘ den satılmaktadır.
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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?
2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir.
Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?
8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı.
Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
10 Aralık tarihinde 1 Gümüş 6,06 TL'ye karşılık gelmektedir.