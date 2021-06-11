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Güncel gümüş fiyatları 11 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 11.06.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

11 Haziran 2021 Cuma 00:03
Güncel gümüş fiyatları 11 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.

11 Haziran 2021 Cuma gümüş fiyatları ne kadar oldu?

11 Haziran 2021 Gümüş gram fiyatları

Alış (TL): 7,73

Satış (TL): 7,73

11 Haziran 2021 Cuma Güncel gümüş fiyatı için tıklayınız…

T grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:03
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