İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

10 Şubat 2021 Çarşamba gününün önemli manşetlerinden Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:03
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Şubat 10 Çarşamba​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,2181

SATIŞ(TL) 

6,2154


   
 

t grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  10 Şubat 2021 Çarşamba gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
İTO Mobil hizmete açıldı
İTO Mobil hizmete açıldı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan döviz kuru açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan döviz kuru açıklaması
Naci Ağbal'dan ekonomi yorumu
Naci Ağbal'dan ekonomi yorumu
8 Şubat güncel altın fiyatları
8 Şubat güncel altın fiyatları
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Devletten maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerine ev eşyası yardımı
MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimler?
Carrefour 17 Ağustos – 30 Eylül 2020 Axess kredi kartı kampanyası duyuruldu! Müşterilere 25 TL chip para kazanma fırsatı
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Şeker Fabrikaları kura ile personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurumdan tarih açıklaması geldi!
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Şubat 2021 Çarşamba
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.