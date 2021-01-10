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Güncel gümüş fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 10 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:23
Güncel gümüş fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Ocak 10 Pazar​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

 
GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,00 lira
 
GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,42 lira

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  10 Ocak 2021 Pazar gününde gümüş gram alış fiyatı 6.00 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:23
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