İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Güncel gümüş fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 10 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:01
Güncel gümüş fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

10 Eylül 2020 Perşembe Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,40 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,41 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 5 Eylül 2020 Cumartesi gümüş gram alış fiyatı 6.44 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 26.88 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 12.08.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Petrolün varil fiyatındaki düşüşler devam ediyor!
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Bakan Selçuk Açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Alışveriş kredisi nedir? 2020 Alışveriş kredisi veren bankalar hangileridir?
Bim aktüel indirim kataloğu 10 Eylül 2020 Perşembe ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Eylül 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Eylül 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 10 Eylül 2020 Perşembe
A101 market indirimlerinde bu hafta 10 Eylül – 17 Eylül Eylül indirimli ürünler kataloğu
Öğretmen Ziya kimdir? Gerçek adı nedir? Ruhi Sarı rol aldığı dizi ve yapımlar
Doğum yardım parası alınır? Çocuk yardımı desteği başvuru şartları
Kanal D Yeni Hayat dizisi 1.bölüm tanıtım fragmanı
Turkcell kalan kullanım sorgulama işlemleri - Kalan dakika, internet ve bakiye sorgulama
Mucize Doktor dizisi Hayat Hastanesi nerededir?
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Eşinden boşananlar dul aylığı alabilir mi? Dul aylığı ve Yetim maaşı için aranan şartlar nelerdir?
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Ehliyet harç ücretleri ne kadar? Vakıf bedeli, değerli kâğıt bedeli ve ehliyet harcı nasıl yatırılır?
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.