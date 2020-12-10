İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,18 ‘ den alınarak 6,20 ‘ den satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık günü güne

6,17

 ile başlayan 

Gümüş

, saat 

21:56

 civarında 

%0,55 artışla 6,20'dan

 işlem gördü. Dün 

en düşük 5,93, en yüksek 6,22

 seviyelerini gören 

Gümüş

, günü 

6,15

 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020

 tarihinde 

5,50

 ile 

son bir ayın en düşük, 09.11.2020

 tarihinde ise 

7,06

 ile 

son bir ayın en yüksek

 seviyesine ulaştı. 

1 Gümüş 6,20 TL

'ye karşılık gelmektedir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Asgari ücret ile çalışan kişilere zam müjdesi geldi! Asgari ücret ne kadar oldu?
HTS kaydı nedir, ne işe yarar, ne demektir, nereden nasıl alınır?
Gittigidiyor üzerinden ürün nasıl satılır? Gittigidiyor intenetten ürün satma işlemleri
Yeni Hayat Berna kimdir? Gerçek adı nedir? Övül Özbay hakkında bilgiler
0 533 163 40 88 numarası kime ait? 05331634088 neden arıyor?
Altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!
Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? 2021 Yılbaşı hindisi ortalama fiyatları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.