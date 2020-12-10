Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir.
Bugünün Gümüş Fiyatları
- Gümüş/ Gram = 6,18 ‘ den alınarak 6,20 ‘ den satılmaktadır.
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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?
2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir.
Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?
Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.8 Aralık günü güne
6,17ile başlayan
Gümüş, saat
21:56civarında
%0,55 artışla 6,20'danişlem gördü. Dün
en düşük 5,93, en yüksek 6,22seviyelerini gören
Gümüş, günü
6,15seviyesinde kapattı.
Gümüş, 30.11.2020tarihinde
5,50ile
son bir ayın en düşük, 09.11.2020tarihinde ise
7,06ile
son bir ayın en yüksekseviyesine ulaştı.
1 Gümüş 6,20 TL'ye karşılık gelmektedir.