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Güncel gümüş fiyatları 1 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 1 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 00:01
Güncel gümüş fiyatları 1 Aralık 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

1 Aralık 2020 Salı Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,70 TL

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,71 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 01.12.2020 00:01
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