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Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?

Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerinden biri olan Türkiye’de güncel fındık fiyatları merak edilmektedir. Vatandaşlarımız 15 Nisan 2021 Ordu, Giresun, Sakarya güncel fındık fiyatlarını merak ediyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:58
Güncel fındık fiyatları - Giresun, Ordu, Sakarya 15 Nisan 2021 fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
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Fındık üretiminde dünya lideri konumunda olan ülkemizdeki güncel fındık fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımız 15 Nisan 2021 Ordu, Giresun, Sakarya güncel fındık fiyatlarını merak ediyor.

Çarşamba, Akçakoca, Fatsa, Düzce, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Ordu, Samsun, Terme, Trabzon, Zonguldak, Ünye bölgelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi güncel fındık fiyatları merak ediliyor. 15 Nisan 2021 güncel fındık fiyatları belli oldu.

Bazı stopaj ve borsa tescil kesintilerinden dolayı güncel fındık fiyatları da değişebilmektedir. Sizler için hazırladığımız bölgelere göre güncel fındık fiyatlarına göre değerlendirmeler yapabilir, fındık fiyatlarını karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Güncel Fındık Fiyatları

  • Çarşamba – 23,50 TL
  • Akçakoca – 23,50 TL
  • Düzce – 23,50 TL
  • Fatsa – 23 TL
  • Giresun – 23,50 TL
  • Kocaeli – 23 TL
  • Ordu – 23,25 TL
  • Sakarya – 23,55 TL
  • Samsun – 23,25 TL
  • Trabzon – 23 TL
  • Terme – 23,25 TL
  • Ünye – 23,50 TL
  • Zonguldak – 23 TL
  • Toprak Mahsulleri Ofisi – 22,50 TL


Son Güncelleme: 15.04.2021 13:58
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Anahtar Kelimeler:
FındıkGüncel Fiyat
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