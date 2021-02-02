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Gümüş fiyatları neden yükseldi, tekrar yükselecek mi? 2021 Gümüş fiyatları ne olur?

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş dikkatleri çekiyor. Yatırımcılar gümüş fiyatları neden yükseldi, tekrar yükselecek mi ve 2021 gümüş fiyatları ne olur sorularını araştırıyor.

02 Şubat 2021 Salı 14:32
Gümüş fiyatları neden yükseldi, tekrar yükselecek mi? 2021 Gümüş fiyatları ne olur?
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Gümüş fiyatlarının son dönemde hızlı şekilde artış yaşadığı görüldü. Bireysel yatırımcılar tarafından alımı artan gümüşün yükselişi daha da sürecek. Bu haftaya %10’dan fazla yükseliş ile başlayan gümüş fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl olacağı merak ediliyor.

Gümüşe olan talebin artması külçe ve sikke gümüş ile perakende satış noktaları hafta sonu rekor kırdı. Geçen hafta %6 yükselişle kapatan gümüş, geçen yıla göre ise %50 oranda yükseliş gösterdi.

Yeni haftada ise yükselişine devam eden gümüş %11’lik bir yükseliş daha yaşadı. Şu anda ons başına 19,80 dolar olan gümüşün gidişatı ise merakla takip ediliyor. Analistler ve yatırımcılar ABD kaynaklı bireysel yatırımcıların geçen hafta Gamestop hisseleri üzerinden toplu alım yapmaları nedeniyle gümüşün bu hafta da yükseleceğini ön görüyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 14:32
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GümüşOnsAltın
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