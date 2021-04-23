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Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!

Bilindiği üzere ülkeye mal ve hizmet ithalinde gümrük vergisi söz konusu olmaktadır. Yeni alınan bir karar ile bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi olmayacak. İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi sıfırlandı. Peki bu ürünler hangileri? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Nisan 2021 Cuma 01:55
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
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Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırıldı!

Bazı eşyaları kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi olmayacak. "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bu karara göre, kalınlığı 1 milimetreyi geçmeyen plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler bunların yanı sıra, tuvalet kağıtları, ev işlerinde ya da sağlık için gerekli olan kağıtlar, selüloz vatka ya da selüloz liflerden tabakalar, kağıt hamurundan kağıttan, selüloz vatkadan ya da selüloz lif tabakalardan kağıt peçeteler- mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, yatak çarşafları vb eşyalar, hijyenik ve hastane eşyaları, giyim ürünleri, aksesuarlar, çapı 10 milimetreden az diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller, alaşımlı ya da alaşımsız çelikten sondaj işlerinde lazım olan içi boş çubuklar, 87.11 ve 87.13 pozisyonlarındaki taşıtların aksam,parça ve aksesuarları içinde yer alan  diğerleri, yapılan ithalatta ilave gümrük vergisine tabi tutulmayacak.




Son Güncelleme: 23.04.2021 01:55
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Anahtar Kelimeler:
IthalatGümrük Vergisi
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