Gümrüğü sıfırlanan ürünler açıklandı!

Yapılan açıklamalara göre nohut, mercimek, buğday, arpa, mısır, yulaf gibi ürünlerde ithalattan alınacak gümrük vergisi sıfıra düştü.
Buğday ve nohut ithal edilecek!
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan bilgiye göre ithalat rejimi kararında değişiklik yapıldığı Cumhurbaşkanı kararı ekinde açıklandı. Açıklamaya göre nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller 31 Aralık’a vergi uygulanmayacak.
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler, ülkede bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilenen ve üretimi düşen ürünlerden oluşuyor.
Kahvede de gümrük vergisi indirimi uygulanacak!Yine Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kahve ithalatında indirim uygulanacak. Açıklamalar kapsamında kahve ithalatının gümrük vergisi
AB ve EFTAülkeleri için % 11’den % 6’ya, Kosova için %13’den %8’e, D-8 ülkeleri için %10’dan %8’e, ve diğer ülkeler için ise %13’den %8’e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi %11’den %6’ya düşürüldü.
Son Güncelleme: 08.09.2021 17:24