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Gümrüğü sıfırlanan ürünler açıklandı!

Gümrüğü sıfırlanan ürünleri merak eden okurlarımız için bu haberimizde bilgilere yer verdik. Gümrük vergisi sıfırlanan bakliyat ve hububat ürünleri hangileridir? İşte konuya ilişkin detaylar...

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:24
Gümrüğü sıfırlanan ürünler açıklandı!
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Yapılan açıklamalara göre nohut, mercimek, buğday, arpa, mısır, yulaf gibi ürünlerde ithalattan alınacak gümrük vergisi sıfıra düştü.

Türkiye, aldığı kararla hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırladı. Dolayısıyla hububat ve bakliyat ithalatının önü açıldı. Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak. Kahve ithalatında gümrük vergileri ise düşürüldü.

Buğday ve nohut ithal edilecek!

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan bilgiye göre ithalat rejimi kararında değişiklik yapıldığı Cumhurbaşkanı kararı ekinde açıklandı. Açıklamaya göre nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller 31 Aralık’a vergi uygulanmayacak.

Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler, ülkede bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilenen ve üretimi düşen ürünlerden oluşuyor.

Kahvede de gümrük vergisi indirimi uygulanacak!

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kahve ithalatında indirim uygulanacak. Açıklamalar kapsamında kahve ithalatının gümrük vergisi 

AB ve EFTA

 ülkeleri için % 11’den % 6’ya, Kosova için %13’den %8’e, D-8 ülkeleri için %10’dan %8’e, ve diğer ülkeler için ise %13’den %8’e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi %11’den %6’ya düşürüldü.

Son Güncelleme: 08.09.2021 17:24
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Anahtar Kelimeler:
GümrükBuğdayürünler
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