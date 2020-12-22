Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu

Tarım Kredi'nin iştirak şirketlerinden Gübretaş'ın Bilecike bağlı Söğüt ilçesinde başlattığı maden arama çalışmalarında altın kaynağına ulaşıldı. 3,5 milyonluk ons altının ulaşıldığı kaynağın değerinin yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu öğrenildi.

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait maden arama sahasında tespit edilen maden ile ilgili son değerlendirmeleri aktarırken "Maden, bugün piyasalar üzerindeki fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Maden sahası yatırımın hem Bilecik'e hem de Söğüt'ün ekonomi ve istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını söyleyen Poyraz'ın bu açıklamaları sonrasında şirketin hisselerinin Borsa'da tavan taptığı görüldü.

"GÜBRETAŞ HİSSELERİ BORSA'DA YÜKSELDİ"

Altın rezervi tespiti haberleri sonrasında Gübretaş'ın Borsa İstanbul'daki hisselerinde bir hareketlilik yaşandı. Altın haberleri sonrası hisse fiyatları tavan yaparken, hissler üzerinde devre kesici uygulamasına geçildi. Haftanın ilk günü kapanışını 45,36 liradan kapatan GUBRF hisseleri bugün saat 14:50'den itibaren 51,65 seviyelerine yükseldi.