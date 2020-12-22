İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...

Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde maden sahasında yapılan çalışmalar sonucunda yer altında altın kaynağına ulaşıldı. Bulunan altın rezervinin değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu bildirildi.

22 Aralık 2020 Salı 15:33
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Takip Et:

Tarım Kredi'nin iştirak şirketlerinden Gübretaş'ın Bilecike bağlı Söğüt ilçesinde başlattığı maden arama çalışmalarında altın kaynağına ulaşıldı. 3,5 milyonluk ons altının ulaşıldığı kaynağın değerinin yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu öğrenildi.

Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait maden arama sahasında tespit edilen maden ile ilgili son değerlendirmeleri aktarırken "Maden, bugün piyasalar üzerindeki fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." diye konuştu.

Maden sahası yatırımın hem Bilecik'e hem de Söğüt'ün ekonomi ve istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını söyleyen Poyraz'ın bu açıklamaları sonrasında şirketin hisselerinin Borsa'da tavan taptığı görüldü.

"GÜBRETAŞ HİSSELERİ BORSA'DA YÜKSELDİ"

Altın rezervi tespiti haberleri sonrasında Gübretaş'ın Borsa İstanbul'daki hisselerinde bir hareketlilik yaşandı. Altın haberleri sonrası hisse fiyatları tavan yaparken, hissler üzerinde devre kesici uygulamasına geçildi. Haftanın ilk günü kapanışını 45,36 liradan kapatan GUBRF hisseleri bugün saat 14:50'den itibaren 51,65 seviyelerine yükseldi. 



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GübretaşMaden SahasıAltın RezerviBilecikSöğüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı

Popüler Haberler

Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
TV8 Masterchef Junior yarışması başvuru formu
2020 Emekli promosyon ödemeleri ne kadardır? Emekli promosyon anlaşması kaç yıl sürer?
Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli? Yıldız Savaşları film izleme sırası
Uyanış Büyük Selçuklu Şelemzar Emiri kimdir?
Cengiz Holding sahipleri kimdir? Cengiz Holding kimin, kime ait?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2020
Ziraat Bankası'ndan esnafa destek kredileri
AirPods Pro Lite fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler?
Engellilerin faydalandığı vergi indirimleri nelerdir?
DPB Sağlık Bakanlığı 12 bin kamu personeli alımı duyurusu yayınlandı! KPSS ile 12 Bin kamu personeli alınacak
Asayiş polisi olma şartları nelerdir?
Postaneler kapandı! Edevlet şifresini nasıl alırım?
Ticket kart nedir ve nasıl kullanılır, nereden alınır? Alışverişlerde Ticket kart geçen marketler
E-Fatura nedir? e-Faturanın sisteminin avantajları ve dezavantajları
Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır? 2020 torun bakım maaşı şartları
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Sigortam başladı mı? Sigortam yatıyor mu e devletten sorgulama nasıl yapılır?
ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? ÇYDD ne kadar burs veriyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.