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Gübretaş kime aittir, kimindir, hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Tarım sektöründe oldukça katkı sağlayan Gübretaş nedir? Son zamanlarda oldukça ses getiren Gübretaş hangi faktörlerde etki gösteriyor? Gübretaş nedir?

22 Aralık 2020 Salı 17:09
Gübretaş kime aittir, kimindir, hangi alanda faaliyet gösteriyor?
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Türkiye’de kurulan ilk kimyevi gübre fabrikamız İskendurun’da 1954 yılında üretime başlamıştır. GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi) ile bilinen kimyevi gübre diğer sektörlerden ziyade tarımda oldukça başarılı.  Gübre girdisi elde ederek kaliteli gübreler üretiliyor.  Gübretaş’ın başarılı adımları ise Türkiye için oldukça başarılı şekilde ilerlemesine sebep oldu. İlk fosfatlı ve kompoze gübresini üreten fabrika bununla beraber ilk toprak analiz laboratuvarlarını da kurdu. Atılan adımlar büyük getiri sağlarken borsa da işlem göre ilk 15 şirketten biri olan Gübretaş artık herkes tarafından bilinen ve özellikle sosyal sorumluluk projelerinde katkıları esirgemeyen şirket haline geldi.

Toprak analiz laboratuvarını kuran Gübretaş; kurduğu günden itibaren olumlu sonuçlar elde ederek, toprak yapılarının analizlerini genişletti. Bu sayede bitkiye ve bölgeye göre özel gübreler yetiştirerek Türkiye’nin zengin toprak yapısına katkı sağladı. Türkiye’den sonra 2006 yılından itibaren yeni planlar stratejiler geliştirerek yurtdışına da yatırımlarda bulunan şirket; “paydaşlarına katma değer sağlayan bir dünya firması olmak” vizyonu ile yoluna devam etmektedir.

GÜBRETAŞ Nerelerde var? GÜBRETAŞ kime ait?

 

Yapılan çalışmalar sonucu büyük ses getiren şirket artık Türkiye’de kendilerine ait 2 liman 3 araştırma laboratuvarı, 5 lojistik merkez ve 8 bölge müdürlüğü çiftçilerin sayesinde Gübretaş markalı ürünlere ve en büyük desteği veren Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye’de toplam 2800 satış noktası vardır.  GÜBRETAŞ’ın %75,95 ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifliğine ait olup diğer kısmı ise %8,76’sı Oğuzhan Şahinkaya’ya aittir. Diğer %15,29’luk kısım ise halka açıktır.



Son Güncelleme: 22.12.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Kredi KooperatifliğiGübretaş
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