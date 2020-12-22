Gübretaş kime aittir, kimindir, hangi alanda faaliyet gösteriyor?

Toprak analiz laboratuvarını kuran Gübretaş; kurduğu günden itibaren olumlu sonuçlar elde ederek, toprak yapılarının analizlerini genişletti. Bu sayede bitkiye ve bölgeye göre özel gübreler yetiştirerek Türkiye’nin zengin toprak yapısına katkı sağladı. Türkiye’den sonra 2006 yılından itibaren yeni planlar stratejiler geliştirerek yurtdışına da yatırımlarda bulunan şirket; “paydaşlarına katma değer sağlayan bir dünya firması olmak” vizyonu ile yoluna devam etmektedir.
GÜBRETAŞ Nerelerde var? GÜBRETAŞ kime ait?
Yapılan çalışmalar sonucu büyük ses getiren şirket artık Türkiye’de kendilerine ait 2 liman 3 araştırma laboratuvarı, 5 lojistik merkez ve 8 bölge müdürlüğü çiftçilerin sayesinde Gübretaş markalı ürünlere ve en büyük desteği veren Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye’de toplam 2800 satış noktası vardır. GÜBRETAŞ’ın %75,95 ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifliğine ait olup diğer kısmı ise %8,76’sı Oğuzhan Şahinkaya’ya aittir. Diğer %15,29’luk kısım ise halka açıktır.
Son Güncelleme: 22.12.2020 17:09