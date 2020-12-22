Gübretaş firması kimin, sahipleri kim? Gübretaş faaliyet alanları

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.) 6 Kasım 1952 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Tarım sektörüne kimyevi gübre temin ederek "ülke tarımının kalite ve verimliliğini artırmak" amacıyla kurulmuştur. 1954 yılında İskenderun'daki fabrikası ile Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası ile üretime başlamıştır. Sektörde her zaman öncü rol oynayan GÜBRETAŞ, faaliyete geçtiği andan itibaren Türkiye'nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, borsada işlem gören ilk 15 firma arasında oldu ve bu sektörde çok önemli yatırımlarla sosyal sorumluluk projelerine adım attı.

Yüzde 25’i borsada işlem görüyor

Şirketin %25'i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görürken, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ana hissedarı olan en büyük Türk çiftçisi olmaya devam ediyor.

GÜBRETAŞ, 1969 yılından beri hizmetlerine ve yatırımlarına katma değer yaratarak büyümeye devam ediyor. Petrokimya girişimi "Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı" ile tarım sektöründe şirket olarak önemli uluslararası başarılara imza attı.

2020 yılı itibariyle 2800’e yakın satış noktası

Gübretaş Türkiye'nin yüzde 75,95'i Tarım Kredi Kooperatifine aittir. Kalanın %8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya ait olup, bunun %15,29'u halka açık olup başkalarına aittir.

Türkiye’de toplam 2.800 satış noktası, geniş ürün portföyü ve yüksek kaliteli algısıyla GÜBRETAŞ, güçlü bir dağıtım ağına sahiptir; Ar-Ge ve bilinçli tarım faaliyetleri sayesinde kimyevi gübre sektöründe lider konumdadır.

GÜBRETAŞ'ın kuruluşundan bu yana ana misyonlarından biri bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmak olmuştur. 1985 yılında bitki besleme alanındaki üreticilerine GÜBRETAŞ'ın bilimsel yöntemleri doğrultusunda yol göstermek üzere ilk toprak analiz laboratuvarının kurulması, özellikle 2005 yılında Türkiye tarafından başlatılmıştır. Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesiyle, ülkemiz topraklarının yapısı hakkında veri toplar.

Son yıllarda odaklandığı bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için saha ve arazide online çiftlik danışmanlığı hizmetleri, toprak analizi eğitimi ve reçetelendirme, çiftçi bilinçlendirme toplantıları ve model tarla uygulamaları sunarak sektöre öncülük eden GÜBRETAŞ, Ar-Ge çalışmalarını desteklemektedir. Yürüttüğü önemli Ar-Ge projeleri sayesinde bilinçli tarım uygulamaları ve yenilikçi ürünlerle tarım sektörüne değer katmaya devam etmektedir.