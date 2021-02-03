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Gramaj hilesi nedir, nasıl yapılıyor? 2021 Gramaj hilesi cezası ne kadar?

Remi Gazete'nin yeni kararlarının ne olacağı merakla beklenmekteydi. Gramaj hilesine verilecek ceza Resmi Gazete'de yayınlandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
Gramaj hilesi nedir, nasıl yapılıyor? 2021 Gramaj hilesi cezası ne kadar?
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Gramaj hilesi olarak bilinen olay, ürün ambalajındaki yanıltıcı uygulamalardır. Her zaman aldığınız bir ürünün 100 gramına 5 TL verirken aynı ürünün yenilenmiş ambalajında yer alan 80 gramına yine 5 TL vermenize gramaj hilesi denmektedir. Ürünün gramajını düşürmelerine rağmen sizlere eski fiyatından satmaya devam etmeleri durumun ambalaj hilesi denir.

 

Gramaj hilesi yapan firmalara 11 bin Türk Lirası-114 bin Türk Lirası aralığında para cezası uygulanacak. Ambalaj hilesine ne kadar ceza verileceği Resmi Gazete'de yayınlandı. 

 

3 Şubat 2021'de yayınlanan Resmi Gazete'de gramaj hilesinin ceza yaptırımları açıklandı. Tüketicileri yanıltacak her türlü gramaj hilesi, hacmi yanlış yazma, ağıtlığı ve uzunluğu değiştirme yasaklandı.

 


Son Güncelleme: 03.02.2021 17:14
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Resmi GazeteGramaj HilesiGramaj Hilesi CezasıCeza
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