Gramaj hilesi nedir, nasıl yapılıyor? 2021 Gramaj hilesi cezası ne kadar?

Gramaj hilesi olarak bilinen olay, ürün ambalajındaki yanıltıcı uygulamalardır. Her zaman aldığınız bir ürünün 100 gramına 5 TL verirken aynı ürünün yenilenmiş ambalajında yer alan 80 gramına yine 5 TL vermenize gramaj hilesi denmektedir. Ürünün gramajını düşürmelerine rağmen sizlere eski fiyatından satmaya devam etmeleri durumun ambalaj hilesi denir.

Gramaj hilesi yapan firmalara 11 bin Türk Lirası-114 bin Türk Lirası aralığında parası uygulanacak. Ambalaj hilesine ne kadar ceza verileceği'de yayınlandı.

3 Şubat 2021'de yayınlanan Resmi Gazete'de gramaj hilesinin ceza yaptırımları açıklandı. Tüketicileri yanıltacak her türlü gramaj hilesi, hacmi yanlış yazma, ağıtlığı ve uzunluğu değiştirme yasaklandı.