Grafen nedir, hangi alanlarda kullanılır? Türkiye Grafen üretimi yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan sevindirici haber geldi. Türkiye artık grafen üretmeye başlayacak. Fakında olmadan hayatımızın pek çok alanında kullandığımız grafen artık yerli olarak üretilebilecek ve seri üretime geçecek.

Grafen nedir?

Grafen, altıgen bir petek örgüsüne sıkıca bağlı tek bir karbon atomu katmanıdır (tek katmanlı). 0.142 nanometre moleküler bağ uzunluğuna sahip sp2-bağlı atomların bir düzlemi biçiminde bir karbon allotropudur. Grafen oldukça dayanıklı bir maddedir. Günlük hayatımızın farkında olmadan pek çok alanında karşımıza çıkar. Bakan Varank bu konuya dair yeni açıklamalarda bulundu. Türkiye en çok grafen üreten 10 ülkeden birisi olduğunu yaptığı açıklamada belirtti. Peki grafen günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor. İsmi hiç duyulmamış ya da çok az duyulan bu madde neden bu kadar önemli?

Grafen hangi alanlarda kullanılır?

Grafitteki ayrı grafen katmanları, grafenin grafitten pul pul dökülmesi esnasında aşılabilen “Van der Waals” güçleri tarafından bir arada tutulur.

Bu yapı;

Hayatımızı kolaylaştıran güneş pillerinin yapısal niteliklerini oluşturmaktadır.

Akü görevi görerek giyilebilir teknolojik cihazlarda kullanılır

Grafen ile nükleer santrallerde soğutma sağlanır.

Kanserin erken teşhisinde grafenden faydalanılmaktadır.

Grafen genetik kaynaklı hastalık tedavilerinde kullanılmaktadır.

Ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Diş ve kemik tedavisinde grafenden yararlanılır.

Doğum kontrolde yine grafenden faydalanılmaktadır.

Grafenin bu kadar mükemmel bir madde olmasını sağlayan unsurların başında dayanıklılığı gelmektedir. Üstelik grafen yalnızca bir atom kalınlığındadır. Daha açık bir önekle belirtmek gerekirse grafen çelikten tam 200 kat daya dayanıklı ve güçlüdür. Aynı zamanda harika bir ısı ve elektrik iletkenidir. Sağlıktan sanayiye hemen hemen her endüstride kendisine ihtiyaç duyulan grafenin ülkemizde üretim sağlanacağı oldukça güzel bir haber.