Google KOBİ ve Esnafa destek yatırımlar sürecek

Google Yükselen Pazarlar Yardımcısı Meir Brand, Türkiye’deki işletmelerini daha sağlam ve dayanıklı hale getirip yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda esnaf ve KOBİ’ler için 12 milyon dolarlık finansman sunuyor.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılım sağladı. Meir Brand, pandemi sürecinde intenetin büyük öneme sahip olduğu süreçte sağlıkla alakalı en doğru ve gerçek bilgilere ulaşılıp eğitimlere devam edileceğini belirtti.

Dünya üzerinde teknoloji kullanımını 5 aylık bir süreç içerisinde 5 yıllık ilerleme kat ettiğini ifade eden Brand sözlerine şu şekilde devam etti:

“Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5’ten yüzde 10’a çıktı.1,5 milyon işletmenin yeni dijital pazarlar ve beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını öngörüyoruz.”

Bu yılın zorlayıcı bir yıl olduğunu düşünen Brand, önümüzdeki yıl için daha olumlu yaklaşıyor. Tünelin ucunda görünen ışığa yaklaştığımızı belirten Brand, “Çevrim içi dünyaya ve Türkiye’nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz” sözlerini kullandı.