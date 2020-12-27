İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...

Google KOBİ ve Esnafa destek yatırımlar sürecek

Türkiye’deki işletmelerini sağlamlaştırma konusunda amaçladıkları destek ve yatırımları anlatan Google yetkilileri, Google’nın daha dayanaklı olacağını ifade etti. Google KOBİ ve Esnafa Destek en çok tıklanan arama motoru oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 18:46
Google KOBİ ve Esnafa destek yatırımlar sürecek
Takip Et:

Google Yükselen Pazarlar Yardımcısı Meir Brand, Türkiye’deki işletmelerini daha sağlam ve dayanıklı hale getirip yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Aynı zamanda esnaf ve KOBİ’ler için 12 milyon dolarlık finansman sunuyor. 

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılım sağladı. Meir Brand, pandemi sürecinde intenetin büyük öneme sahip olduğu süreçte sağlıkla alakalı en doğru ve gerçek bilgilere ulaşılıp eğitimlere devam edileceğini belirtti.

Dünya üzerinde teknoloji kullanımını 5 aylık bir süreç içerisinde 5 yıllık ilerleme kat ettiğini ifade eden Brand sözlerine şu şekilde devam etti:

“Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5’ten yüzde 10’a çıktı.1,5 milyon işletmenin yeni dijital pazarlar ve beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını öngörüyoruz.”

Bu yılın zorlayıcı bir yıl olduğunu düşünen Brand, önümüzdeki yıl için daha olumlu yaklaşıyor. Tünelin ucunda görünen ışığa yaklaştığımızı belirten Brand, “Çevrim içi dünyaya ve Türkiye’nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz” sözlerini kullandı.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GoogleKobiEsnafIşletmeYetkili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı! Çiftçilere 890 TL ödemeleri bugün yapılıyor
Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi
Türk-İş'ten merakla beklenen asgari ücret önerisi geldi
Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?
Tüketiciler gayrimenkul almadan önce, nelere dikkat etmeli?
Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi
Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi
Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı
Yumurta fiyatları tavuk fiyatlarını solladı

Popüler Haberler

Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
27 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi!
Sokağa çıkma yasağı hangi durumda gelecek? İzalasyon şuanda başarılı mı?
Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine mi katılıyor? Polat Alemdar EDHO’ya ne zaman hangi rolde girecek?
Yeni Hayat dizisi finali ne zaman, kaç bölüm sonra bitecek?
Super Bowl 2020 ne zaman oynanacak? Süper Bowl 2020 gösterilerinde Türk grup sahne alacak!
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2019 Ptt personel alım şartları neler?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ ucuz konut başvuru şartları 2021
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.