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Goldman Sachs'tan Türk Lirası tahmini!

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan Goldman Sachs TL ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk Lirasının ilerleyen dönemlerde değer tahminlerini açıklayan firmanın açıklamaları merak edilmeye başlandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:51
Goldman Sachs'tan Türk Lirası tahmini!
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Goldman Sachs Türk Lirası ile ilgili gelecek tahminlerini açıkladı. Açıklamalarında TL’nin 3 ay daha 7.00 – 7.50 seviyelerinde olacağını belirten Sach yıllık tahminleri ile merak ediliyor.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olan Goldman Sachs TL ile ilgili açıklamalarda bulundu. TL’nin değer kazanmasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın rezerv oluşturma çabalarını zorlaştıracağını açıklayan Goldman Sachs aynı zamanda TL tahminlerinde de bulundu.

Tahminlerinde Aralık ayından beri güçlenen Türk Lirasının 3 aylık süre içerisinde 7.00 – 7.50 arasında olacağını belirten Goldman Sachs TL’nin sınırlı bir güçlenme yaşayacağını belirtti. Tom Anold’un TL için 7.75 – 8.00 bandında olacağını açıklayan Goldman Sachs Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon hedeflerinin 2021 için %9,4 2023 için se %5 seviyelerinde olmasının beklendiğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:51
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Goldman SachsTürk LirasıTLTahminAçıklama
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