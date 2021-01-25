Goldman Sachs'tan Türk Lirası tahmini!

Goldman Sachs Türk Lirası ile ilgili gelecek tahminlerini açıkladı. Açıklamalarında TL’nin 3 ay daha 7.00 – 7.50 seviyelerinde olacağını belirten Sach yıllık tahminleri ile merak ediliyor.
Tahminlerinde Aralık ayından beri güçlenen Türk Lirasının 3 aylık süre içerisinde 7.00 – 7.50 arasında olacağını belirten Goldman Sachs TL’nin sınırlı bir güçlenme yaşayacağını belirtti. Tom Anold’un TL için 7.75 – 8.00 bandında olacağını açıklayan Goldman Sachs Merkez Bankasının açıkladığı enflasyon hedeflerinin 2021 için %9,4 2023 için se %5 seviyelerinde olmasının beklendiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 25.01.2021 00:51