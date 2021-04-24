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GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor

Günlerdir gündemde olan Thodex ve Vebitcoin borsalarda çalkantılar sürüyor. Gün geçtikçe haberler çoğalıyor kripto para borsasında aksilikler devam ediyor. Bunlardan sonra sıra GoldexCo.in’e geldi. Borsa takipçilerinin merak ettiği sorular gün geçtikçe artıyor. GoldexCo.in erişeme kapanması ardından yatırımcıları endişe sardı. Vatandaşlarımızın kripto para hakkında merak ettikleri ayrıntılı detaylarla haberimizde

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:06
GoldexCo.in kapandı mı? GoldexCo.in erişim sağlanamıyor
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Sosyal medya da çıkan haberlerle gündemi sarsan Thedox kurucu Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkması vatandaşları korkuya sürükledi. Özer hakkında çıkan haberler devamlılığını sürdürürken iki milyar dolarla ülkeyi terk etti. Borsa da aksilikler devam ederken sırada Vebitcoin çıktı. Dün akşamlar saatlerinde maddi faaliyetlerini durdurarak GoldexCo.in’e erişimi tam anlamıyla kapatıldı. Vatandaşların beklediği açıklama şirketlerden geldi. Yaptıkları açıklamada uygunsuz işlemlerin ortaya çıktığı ve bu sebeple kullanılan sistemlerde olumsuzlukların giderilmesi için sistemi kısa süreliğine kapatıldığını söyledi. Fakat bu açıklamayı duyan yatırımcılar istediklerini duyamadı ve açıklamayı yeterli görmedi.

 

Her gün farklı bir aksilikle karşılaşan borsa yatırımcıları bir kez daha korkulu anlar yaşadı. Thodex’in sorunlarından hemen sonra borsa yatırımcıları gelişmeleri devam etti.

Geçtiğimiz günlerde ön satış yapan GLDX Token bugün alınan kararla alım satımları bitirildi. Paralarını buraya yatırım yapan vatandaşlarımız paralarına ulaşamadıkları gibi bu kanala da erişim sağlanamadı. Sosyal medya da tepkiler çoğalırken yatırımcılarımızın yapmış olduğu eleştiriler gündeme etkisini yarattı.  

 

Şirketten ilk açıklama: Sistemsel problemler var

Borsanın kripto para platformlarından olan Goldexco.in yaşanan sorunlardan sonra açıklamada bulundu.  Yaptıkları açıklamada olumsuz işlerin yapıldığı ve bu sorunların giderilmesi açısından sistemin bakıma girdiği herhangi bir belirsizliğin olmadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sistemsel sorunlar bitmeden bir diğeri başladı. 23.04.2021 tarihinde  akşam saatlerinde Gldx Token platformun alım satım işlemleri yatırım yapan vatandaşlarımızın da ön gördüğü gibi problemler yaşandı. Gece boyu yapılan bakımlar sonucunda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı fakat uygunsuz sistemlerin olduğu belirlendi. Piyasalarda sorunlar yaşamamak ve para kaybetmemek amaçlı sistemleri kapatma karar alındı. Sadece Gldx Token kullananları etkileyen bu süreç diğer yatırımcıları etkilemedi.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandır. Her hangi bir kayıp söz konusu değildir.

Bu süreç zarfında takip eden kullanıcılar kendi istekleri üzerine vermiş oldukları karar yapmış oldukları yatırım fiyatlarını iade edilecektir. Mecramızda yapılan bakımlar sayesinde değerli vatandaşlarımız için Gldx Token kullanıcıları sistem açıldıktan sonra haberdar edilecek. Korkulacak bir şey olmadığını ve herşeyden kullanıcılarımızı haberdar edeceğiz.




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
ErişimBorsaGoldexco.in
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