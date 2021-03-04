İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Girişim yatırımlarından yeni rekor! 2021’e rekorla başladı

Türkiye Girişim Ekosistemi Şubat ayı raporunu açıkladı. Verilere göre yılın 2 ayında 27 girişime 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Açıklamaya göre belirlenen tutar ile tüm zamanların en çok yatırım yapılan yılı oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:30
Girişim yatırımlarından yeni rekor! 2021’e rekorla başladı
Takip Et:

Türkiye Ocak ve Şubat ayı olmak üzere girişim yatırımları listesini açıkladı. Yeni yılın ilk iki ayında toplam 27 girişimci 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu tutar ile birlikte en çok yapılan yatırımın bu yıl olduğu belirlendi.

Dream Games’in  50 milyon dolar yatırım yapıldığı açıklanırken, Türkiye için bu yatırımın en çok oyun olduğunu açıkladı.

Bilişim Vadisi GSYF fonu toplamda 50 milyon dolarlık yeni fon kurulurken 2018-2020 yılları sırasında Türkiye pazarı için 618 milyon dolara yükseldiği görüldü.

Açıklamada 2021 yılının ilk iki ayında yatırımcılar kadınlar olduğu açıklandı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GirişimYatırımcıOcakşubat2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Popüler Haberler

WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
20 yaş altı sokağa çıkma kararları! Son dakika...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayınlandı mı? EDHO 184. bölüm özeti
Baraj 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 29. bölüm özeti
Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 24. bölüm özeti
Güldür Güldür Show’un 255. bölüm fragmanı yayınlandı!
BİM aktüel ürün kataloğu (12 Mart – 19 Mart 2021)
Eğlence mekanları hakkında alınan kararlar neler, ne zaman hizmet verecek? Bar, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının açılacağı tarihi açıklandı mı?
Alev Alev 17. bölüm 2. fragmanı ekranlara geldi! Alev Alev 17. bölümünde neler yaşanacak?
A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Demir'i öldürüyor mu?
Sabahlar Olmasın TV'de ilk kez Çarşamba akşamı FOX TV'de
American Ultra filminin konusu ve oyuncuları
11 Ekim Cuma Reyting sonuçları Payitaht Abdülhamid, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Hercai reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Metin 2 oyunda kalp atma nasıl yapılır?
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Masumiyet dizisinde yaşanan olaylar sonrasında akıllara, münevver Karabulut ve Cem Garipoğlu olayından mı esinlenildi? sorusu geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
Rüyada ev taşıma görmek neye işaret eder?
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.