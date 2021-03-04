Girişim yatırımlarından yeni rekor! 2021’e rekorla başladı

Türkiye Ocak ve Şubat ayı olmak üzere girişim yatırımları listesini açıkladı. Yeni yılın ilk iki ayında toplam 27 girişimci 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu tutar ile birlikte en çok yapılan yatırımın bu yıl olduğu belirlendi.

Dream Games’in 50 milyon dolar yatırım yapıldığı açıklanırken, Türkiye için bu yatırımın en çok oyun olduğunu açıkladı.

Bilişim Vadisi GSYF fonu toplamda 50 milyon dolarlık yeni fon kurulurken 2018-2020 yılları sırasında Türkiye pazarı için 618 milyon dolara yükseldiği görüldü.

Açıklamada 2021 yılının ilk iki ayında yatırımcılar kadınlar olduğu açıklandı.