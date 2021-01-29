Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor

Korona virüs salgın hastalığı ve küresel çapta yaşanan dolar krizini bahane ederek gıda fiyatlarında ki fahiş artış Bakanlığı harekete geçti.

Özellikle bazı ayçicek yağı, yumurta gibi temel gıda ürünlerinde son günlerde yaşanan fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekmiş, fırsatçılığın bu kadarı da olmaz dedirtmişti.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUYOR

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Bakanlık yetkilileri marketlerde gıda fiyatlarını denetlemiş ve fahiş artışlar yapan firmalar milyonlarca liralık cezaları kesmişti.

Sorunu kökten çözmeye hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda fiyatları üzerindeki fahiş fiyat artışlarını erken tespit etmek ve fiyatları izlemek için erken uyarı sistemi kurulduğunu açıkladı. Ayrıca yapılan açıklamada teknik altyapı çalışmalarının komiteye sunulduğu ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesinin belirlendiği aktarıldı.