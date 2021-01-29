İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor

Son günlerde gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kurulacağı bildirildi.

29 Ocak 2021 Cuma 12:51
Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Takip Et:

Korona virüs salgın hastalığı ve küresel çapta yaşanan dolar krizini bahane ederek gıda fiyatlarında ki fahiş artış Bakanlığı harekete geçti.

Özellikle bazı ayçicek yağı, yumurta gibi temel gıda ürünlerinde son günlerde yaşanan fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekmiş, fırsatçılığın bu kadarı da olmaz dedirtmişti.

Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Bakanlık yetkilileri marketlerde gıda fiyatlarını denetlemiş ve fahiş artışlar yapan firmalar milyonlarca liralık cezaları kesmişti.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUYOR

Sorunu kökten çözmeye hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda fiyatları üzerindeki fahiş fiyat artışlarını erken tespit etmek ve fiyatları izlemek için erken uyarı sistemi kurulduğunu açıkladı. Ayrıca yapılan açıklamada teknik altyapı çalışmalarının komiteye sunulduğu ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesinin belirlendiği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gıda FiyatlarıFahiş Fiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması:
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması: "Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek."
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!
Yurt dışına açılan
Yurt dışına açılan "Getir" Londra'da hizmet vermeye başladı
Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı
Yusufeli Barajı'nda rekor kırıldı

Popüler Haberler

2021 maddi destek yardımları devam edecek mi?
Türkiye illeri plaka kodları sıralaması! Hangi şehirin plakası kaçla başlıyor?
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Rüyada yılan görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan görmek rüyasının tabiri
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar?
İŞKUR Sosyal Çalışma Projesi aylık ücretleri 2021
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Emekli maaşı T.C. kimlik numarası ile nasıl sorgulanır?
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Engelli vergi indiriminden nasıl faydalanılır? Engelli vergi indirimi başvuru koşulları
Maraş Katliamı nedir? 19 Aralık 1978 Maraş katliamı nasıl başladı?
Survivor 2020 59. Bölüm tanıtım fragmanı 27 Nisan Pazartesi
Memur aile yardımı kaç tl oldu? 2020 Memur aile yardımı tutarı
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 29 Ocak 2021 Cuma
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.