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Getir Çarşı nedir? Mahalle esnafı Getir Çarşı'ya nasıl başvurabilir?

Ülkemizde hizmet veren ve birçok kişi tarafından kullanılan ‘Getir’ son dakika açıklamasında bulundu. Yeni hizmetini duyuran GETİR, standart market alışverişi dışında artık Getir Çarşı’yı sundu. Getir Çarşı’nın ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar ne olduğunu araştırıyor. Mahalle esnafı Getir Çarşı’ya nasıl başvurabilir? Ayrıntılar haberimizde

16 Nisan 2021 Cuma 16:31
Getir Çarşı nedir? Mahalle esnafı Getir Çarşı'ya nasıl başvurabilir?
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Kısa süredir ülkemizde var olan Getir, milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya devam ederken uygulama yeni hizmetini açıkladı. Getir Çarşı olarak adını duyuran uygulama artık standart marketler gibi çevrede bulunan manav ve kasap gibi işletmelerden de alışveriş yapacak.

Getir Çarşı sayesinde esnaflardan alışveriş sağlanacak!

Koronavirüs sebebiyle tüketiciler ve esnaflar zor durumda kalırken büyük market zincirleri ise bu sırada eve sipariş dönemini başlattı. Bu sayede esnaflar daha kötü durum alırken online market sipariş hizmeti veren Getir, duruma el attı.

İlk olarak İstanbul’da hizmet vermeye başlayacak Getir Çarşı, artık mahallede bulunan esnaflardan alışveriş yapacak. Sonuç olarak mahalle kültürü eve gelirken esnaflar da rahatlayacak.  İlk 300 kişiye hizmet vereceğini açıklayan Getir uygulaması ilerleyen zamanlarında diğer illere ve yurtdışına da hizmet edeceğini açıkladı.

30 Haziran 2021’de hizmet vereceğini açıklayan uygulama esnaflardan komisyon almayacak.

Getir’in kurucu ortağı Tuncay Tütek ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tütek: “

 “Yeni hizmetimiz GetirÇarşı ile kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle zorluk çeken esnafı düşünen Getir Çarşı hizmeti ile artık mahallede kazanacağını söyledi. Uzun zamandır ülkemizde görülen koronavirüs sebebiyle kepenk indiren esnaflar, büyük market zincirlerin online sipariş sisteminde daha da kötüye gittiğini açıkladı. İnsanlar dışarı çıkmadan alışveriş yapmak istemesi üzerine şansları kalmayan esnaflar Getir Çarşı sayesinde ek kazanç sağlayacaklarını düşünüyor.

 Getir Çarşı başvurular başladı!

16 Nisan tarihi ile başvurular başlarken işletmeler Getir Çarşı ile buluşacak ve üye olmak isteyen işletmeler Getir uygulaması ile ek kazanç sağlayacak. Getir uygulaması üzerinden link ile başvuru yapabilirsiniz.

 Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacakken ilk olarak İstanbul’da sistem devreye girecek.

Getir kullanıcıları Getir Çarşı ile siparişleri verirken teslimatlar Getir Getirsin seçeneği ile 30-45 dakika arasında evlere ulaşacak.

Tuncay Tütek: “ GetirÇarşı hizmetimizle mahalle esnafının dijital dönüşümüne olanak sağlamanın yanında ekonomiye de hareketlilik getirmeyi arzu ediyoruz.” ifadelerine yer verirken Getir Çarşı’dan alışveriş yapan işletmeler kazançlarını diğer gün hesaplarında olacağını söyledi.

Bu proje ile esnaflara can suyu olacak olan Getir Çarşı, üye olmak isteyen tüm işletmeleri beklediğini açıkladı.

Tek bir üyelik ekranı üzerinden işletmeler üye olabilecek. Getir Çarşı’ya üye olmak isteyen işletmeler buraya tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

 

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
Getir çarşıMahalleEsnafüye
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