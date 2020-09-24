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Gerekli koşulları sağlayanlara 1000 TL pandemi desteği!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL pandemi ödemesi için yeni açıklamalarda bulundu. Gerekli koşulları sağlayanlara 1000 TL pandemi desteği yatırılacağı ifade edildi. Başvurular e-devlet sisteminden gerçekleştiriliyor..

24 Eylül 2020 Perşembe 10:24
Gerekli koşulları sağlayanlara 1000 TL pandemi desteği!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3. Faz kapsamında pandemi ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Covid-19 salgını süreci içinde ihtiyaç duyan vatandaşlara 1000 TL olarak yapılan destek ödemeleri, başvuruların değerlendirilmesi ardından yapılıyor. Ödemeler vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.

Son olarak Bakanlıktan yapılan açıklamaya bakıldığında, e-devlet sistemi üzerinden 1000 TL pandemi ödemesi için yapılan başvurular TC kimlik numaralarının son hanesine göre aşağıdaki gibi gerçekleştirilecek.

  • 0 olanlar Pazartesi günü,
  • 2 olanlar Salı günü,
  • 4 olanlar Çarşamba günü,
  • 6 olanlar Perşembe günü,
  • 8 olanlar Cuma günü 1000 lira almak için başvuru yapabilecek.


Hafta sonu günlerinde ise tüm vatandaşlar için TC kimlik numarasının son hanesi dikkate alınmaksızın başvurular açık olacak.

E-devlet Sosyal Yardım Başvuru

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 4. Faz başvurularının alınmayacağını, birinci ve ikinci fazdan faydalanmayan ve ihtiyacı olan herkesin 3. Faz başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı.

PTT Pandemi Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama

Virüs nedeniyle birinci ve ikinci fazdan ödeme alan kişilere PTT çalışanları ve güvenlik güçlerinin yardımları ile ilk 1000 TL destekler dağıtıldı. 3. Faz ödemeleri içi ise başvuru sırasında banka hesabı belirtilmesi halinde bu yardımların banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi. Banka hesabı olmayan kişilerin ise destek ücretlerini PTT şubeleri üzerinden teslim alabilecekleri aktarıldı. Teslim alım işlemi sırasında şahsen gidilmesi ve kimlik kartının götürülmesi gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 10:24
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Anahtar Kelimeler:
PandemiDestek
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