Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ve sosyal medyadan kazanç sağlayanlar için getirilen gelir vergisinden muafiyet durumlarını içeren yasal düzenleme 1 Ocak tarihinden itibaren sanatçılar için de geçerli sayıldı. Yapılan düzenlemede geliri 880 bin lirayı aşmayan tüm sanatçılar beyanname verecekler ve bu sayede gelir vergisinden muaf olacaklar.
Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen sanatçıların mutlak şartta dördüncü gelir dilimi içerisinden yer alan tutarı aşmamış olması gerekiyor. Bu aşımın gerçekleşip gerçekleşmediği ise takvim yılı sonunda belirleniyor.
Son Güncelleme: 01.02.2022 12:19