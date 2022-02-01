Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan ve sosyal medyadan kazanç sağlayanlar için getirilen gelir vergisinden muafiyet durumlarını içeren yasal düzenleme 1 Ocak tarihinden itibaren sanatçılar için de geçerli sayıldı. Yapılan düzenlemede geliri 880 bin lirayı aşmayan tüm sanatçılar beyanname verecekler ve bu sayede gelir vergisinden muaf olacaklar.

Söz konusu teni düzenlemeye ilişkin bir açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati, sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltıldığını belirterek 2022 yılı içerisinde geliri 880 bin lirayı geçmeyen tüm kazançlardan sadece yüzde 15 stopaj alınacağını söyledi.

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen sanatçıların mutlak şartta dördüncü gelir dilimi içerisinden yer alan tutarı aşmamış olması gerekiyor. Bu aşımın gerçekleşip gerçekleşmediği ise takvim yılı sonunda belirleniyor.